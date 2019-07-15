Volkswagen Beetle, автомобиль

Самый народный

На прошлой неделе под аплодисменты рабочих сошел с конвейера завода в Мексике последний Volkswagen Beetle (Жук). Самый массовый автомобиль в истории уходит в прошлое. Его выпускали без изменений базовой конструкции с 1938 по 2003 год — более 22 млн «Жуков» летали по дорогам мира.

История его такая: в 1933 году Гитлер на встрече с автопроизводителями Якобом Верлином и Фердинандом Порше потребовал создать для германской нации крепкий и надежный автомобиль стоимостью не более 1000 рейхсмарок (средняя месячная зарплата рабочего). Порше предложил разработать маленький, но в то же время технически изысканный автомобиль с легким трехцилиндровым двигателем и независимой подвеской. Машина должна была перевозить четверых взрослых и могла развить максимальную скорость до 100 км/ч. При этом ее цена должна была быть посильной для средней немецкой семьи с маленькими детьми. Одним словом, получилась «народная телега» — Volkswagen Kafer, положившая начало одной из крупнейших автомобильных корпораций в мире. Модернизированный автомобиль служил в вермахте под названием BCbelwagen Kubelwagen («автомобиль-лоханка»), он стал прообразом американского военного джипа. Санитарные фургоны и пикапы, коммерческие автомобили, кабриолеты — каких только модификаций «Жука» не было. В 1945 году в СССР появились трофейные «Жуки». И наш «Москвич-401» был очень похож на него. А официальные продажи новых «Жуков» начались в России только в 2013 году. Но пришло время расставаться.

Александр Трушин