Как регулируются тарифы в России

В РФ действуют еще два вида долгосрочного регулирования тарифов. RAB (от англ. Regulatory Asset Base), построенная на учете в тарифе дохода на инвестированный капитал. Она активно использовалась для реновации сетей в 2009–2011 годах, основная идея — привлечь инвесторов, одно из ключевых требований — уровень заимствований — не ниже 20% от размера инвестированного капитала. Но метод привел к резкому скачку тарифов и, как следствие, их «сглаживанию» — переносу возврата инвестиций на более поздние сроки. Альтернативный метод регулирования — долгосрочная индексация необходимой валовой выручки (формируется из CAPEX, OPEX и оплаты потерь).

Татьяна Дятел