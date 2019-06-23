Два самолета ВВС США заметили у Крыма

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и около 3,5 часов мониторил линии разграничения в Донбассе. Затем он полетел к Черноморскому побережью России. Спустя несколько часов с той же авиабазы взлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 1,5 часа летал у южной границы Крыма.
07:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
Стратегический разведывательный #БпЛА #Northrop #Grumman RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США????, бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella????, в воздушном пространстве Болгарии????.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/C6jeOTldf3
Американские летательные аппараты демонстрируют активность у российских границ в районе Крыма после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе 25 ноября. Тогда российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Позже экипажи были арестованы судом в Симферополе.
20:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
Патрулирует в районе Севастополя????, на расстоянии 32 км от береговой линии. pic.twitter.com/e3LaMsrL1o
О планах НАТО по усилению активности в Черном море — в публикации “Ъ”.
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