Главные анонсы 24–30 июня

24 июня, понедельник
Во французском городе Гавр состоятся переговоры премьер-министров России и Франции — Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа.
В Страсбурге (Франция) состоится пленарная сессия ПАСЕ. Как ожидается, будет рассмотрен проект резолюции, в которой предлагается разрешить России принять участие в сессии ассамблеи.
25 июня, вторник
В Московской области откроется международный военно-технический форум «Армия». Основные мероприятия пройдут в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино».
В Ереване судья огласит решение по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
В Манаме (Бахрейн) откроется организованный США международный форум по Палестине «Мир во имя процветания».
26 июня, среда
В Москве Совет федерации рассмотрит закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В Майами (США) пройдут первые теледебаты среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.
В Брюсселе откроется плановая встреча министров обороны стран Североатлантического альянса.
27 июня, четверг
В Москве Басманный суд вынесет приговор в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
В Нью-Йорке (США) суд огласит приговор российскому программисту Станиславу Лисову, который обвиняется в использовании вредоносных программ с целью кражи средств с банковских счетов.
В России выйдет в прокат французско-бельгийский драматический фильм «Курск» о гибели атомной подводной лодки в 2000 году.
28 июня, пятница
В японской Осаке состоится саммит G20. В рамках саммита может состояться встреча президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.
В Санкт-Петербурге пройдет годовое собрание акционеров «Газпрома».
29 июня, суббота
В японской Осаке состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ.
30 июня, воскресенье
В Москву прибудет председатель парламента Словакии Андрей Данко во главе делегации деловых кругов республики.
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