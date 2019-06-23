Главные анонсы 24–30 июня

24 июня, понедельник

Во французском городе Гавр состоятся переговоры премьер-министров России и Франции — Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа.

В Страсбурге (Франция) состоится пленарная сессия ПАСЕ. Как ожидается, будет рассмотрен проект резолюции, в которой предлагается разрешить России принять участие в сессии ассамблеи.

25 июня, вторник

В Московской области откроется международный военно-технический форум «Армия». Основные мероприятия пройдут в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино».

В Ереване судья огласит решение по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

В Манаме (Бахрейн) откроется организованный США международный форум по Палестине «Мир во имя процветания».

26 июня, среда

В Москве Совет федерации рассмотрит закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Майами (США) пройдут первые теледебаты среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

В Брюсселе откроется плановая встреча министров обороны стран Североатлантического альянса.

27 июня, четверг

В Москве Басманный суд вынесет приговор в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана.

В Нью-Йорке (США) суд огласит приговор российскому программисту Станиславу Лисову, который обвиняется в использовании вредоносных программ с целью кражи средств с банковских счетов.

В России выйдет в прокат французско-бельгийский драматический фильм «Курск» о гибели атомной подводной лодки в 2000 году.

28 июня, пятница

В японской Осаке состоится саммит G20. В рамках саммита может состояться встреча президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Санкт-Петербурге пройдет годовое собрание акционеров «Газпрома».

29 июня, суббота

В японской Осаке состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ.

30 июня, воскресенье

В Москву прибудет председатель парламента Словакии Андрей Данко во главе делегации деловых кругов республики.