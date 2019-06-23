Роухани призвал международное сообщество принять меры в ответ на агрессию США

Президент Ирана Хасан Роухани возложил на США ответственность за усиливающуюся напряженность в регионе и призвал мировое сообщество отреагировать на действия Вашингтона. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося кризиса между двумя странами. Господин Роухани утверждает, что «интервенционистское военное присутствие» США создает проблемы на Ближнем Востоке.

Также президент Ирана осудил то, что Тегеран назвал нарушением воздушного пространства американским беспилотником. В результате тот был сбит. Хасан Роухани сказал: «Мы ожидаем, что международные институты соответствующе отреагирует на вторжение» (цитата по AP).

США опубликовали траекторию полета беспилотника, из которой следовало, что дрон находился в международном пространстве. Президент США Дональд Трамп назвал действия Ирана «большой ошибкой» и санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение ее в последний момент из-за того, что его жертвами станут 150 человек. Он затем добавил, что не исключает применение военной силы в отношении Ирана.

О развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп предложил Тегерану выбрать путь дружбы и процветания».