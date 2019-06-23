Синоптики пообещали осеннее похолодание в Москве

Период жаркой погоды в Москве и Московской области завершится в конце следующей недели, сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень»,— сообщил он «РИА Новости».

По словам господина Тишковца, первые дни предстоящей недели погода будет довольно комфортной. Столбики термометров понизятся до климатической нормы июня: ночами будет до +13 °C, днем — 21–24°C.

В пятницу в Центральную Россию придет «ныряющий» североатлантический циклон, который принесет не только дожди, но и похолодание. «В ночные часы воздух остынет до пяти-десяти градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от 12 до 17 градусов, что соответствует многолетним параметрам сентября»,— рассказал Евгений Тишковец, сообщив, что в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков.

Ранее в дневные часы воздух в Моске прогревался до +26/+31, что на шесть-семь градусов выше многолетней нормы.

О погоде в столице читайте в публикации “Ъ FM” «Москва вновь окажется в эпицентре жары».