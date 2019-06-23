Саудовская Аравия ввела новую схему проживания для экспатов по типу грин-карт

Саудовская Аравия ввела новую специальную схему пребывания в стране для иностранцев, похожую на систему грин-карт в США и подобные аналоги, передает агентство Reuters. Эта мера направлена то, чтобы привлечь высокопрофессиональных экспатов (людей, которые приезжают из-за рубежа для работы в местных компаниях.— “Ъ”). Сейчас в королевстве работают более 10 млн человек из других государств.

Новая схема предусматривает два варианта — постоянное пребывание в стране за 800 тыс. саудовских риялов ($213,322) или проживание сроком на год за 100 тыс. саудовских риялов ($26,665) с возможностью возобновления. Резиденты смогут самостоятельно передвигаться по стране, владеть недвижимостью и вести бизнес.

В прошлом месяце эту инициативу уже одобрил кабинет министров. 23 июня был открыт портал для подачи заявок.

О том, какие страны являются наиболее привлекательными для экспатов, читайте в материале “Ъ”.