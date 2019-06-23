Песков уклончиво ответил на вопрос о тех, кто потерял записку Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем закончилась история с утерянной запиской, которую президент вспомнил во время прямой линии и за которую, как он признался, ему стыдно. «По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать. А женщину так и не нашли»,— сообщил господин Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он заявил также, что президент «не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, касающихся обращений к нему граждан», добавив, что иногда обращения передают на клочках бумаги и заворачивают в газеты. «Он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо»,— сказал господин Песков.

Ранее агентство «РИА Новости» рассказало, что история с запиской произошла в 2010 году во время поездки президента в Сыктывкар. В записке шла речь о проблемах с землей для многодетных семей и осужденном человеке.

О том, как прошла прямая линия,— в публикации “Ъ”.