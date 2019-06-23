Продовольственную организацию ООН впервые возглавил представитель Китая

Новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) стал представитель КНР Цюй Дунъюй. Он получил 108 голосов из 191.
Цюй Дунъюй стал первым из своих соотечественников, кто был избран на этот пост. В настоящий момент он является заместителем министра сельского хозяйства Китая. Представитель КНР вступит в должность 1 августа и будет возглавлять организацию до 31 июля 2023 года.
FAO была основана в 1945 году для того, чтобы решать мировые продовольственные проблемы. За время существования организации у нее сменилось восемь генеральных директоров.
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