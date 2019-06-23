Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального

Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. По его словам, госпоже Гусевой не предъявили никаких обвинений, процессуального статуса по уголовному делу у нее также нет.

Ольга Гусева подтвердила в Twitter, что ей неизвестна официальная причина задержания. В понедельник, 24 июня, ее пригласили в петербургское ОМВД по Ломоносовскому району.

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву. По его словам, против нее возбуждено уголовное дело о нарушении тайны частной жизни (ст. 137 УК РФ).

Штаб Навального в Санкт-Петербурге опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора Александра Беглова, используя персональные данные граждан. Полиция начала проверку о фальсификации. Александр Беглов в свою очередь назвал запись провокацией.

Напомним, Александр Беглов подал документы для участия в выборах главы Санкт-Петербурга как самовыдвиженец. Ему нужно собрать около 76 тыс. подписей жителей города в свою поддержку.