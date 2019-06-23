Более 400 пилотов подали иск к Boeing за сокрытие уязвимости 737 MAX

Компания Boeing получила групповой иск более чем от 400 пилотов, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на материалы суда. Ее обвинили «беспрецедентном сокрытии» недостатков, которые были допущены при проектировании модели самолета 737 MAX. Это привело к двум авиакатастрофам и приостановке полетов лайнеров.

Пилоты заявили, что понесли материальные убытки, а также получили психологические проблемы из-за действий компании. Они «страдают и продолжат страдать от значительной потери зарплаты наряду с другим экономическим и неэкономическим ущербом». Инициатор иска пожелал остаться анонимным, поскольку «боится расправы со стороны Boeing и дискриминации со стороны ее клиентов». Слушания по делу пройдут 21 октября 2019 года в суде Чикаго.

Напомним, авиакатастрофы с самолетами этой модели произошли дважды. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии. На его борту находились 189 человек, все они погибли. В марте 2019 года аналогичный лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Жертвами стали 157 человек, трое из них были россиянами. После этого инцидента почти все страны мира закрыли свое воздушное пространство для этого самолета. В ходе разбирательства сама компания признала, что специалисты Boeing еще в 2017 году выявили неполадки системы, которая должна предупреждать о неисправных датчиках угла атаки в самолетах.

О последствиях катастроф — в публикации “Ъ” «Авиакомпании подсчитывают миллионные убытки от простоя 737 MAX».