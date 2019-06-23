Си Цзиньпин приедет в Осаку на саммит G20

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Осаку с 27 по 29 июня, чтобы принять участие в саммите G20, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана. «По приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ председатель КНР Си Цзиньпин 27-29 июня посетит японскую Осаку для участия в саммите "большой двадцатки"», — говорится в сообщении.

Саммит пройдет в японском городе Осаке с 28 по 29 июня, одной из главных интриг которого станет возможная встреча противников в торговой войне — лидеров США и Китая.

В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал в северокорейской прессе статью, в которой напомнил, что две страны не раз «совместно противостояли агрессии иностранных держав». КНДР председатель КНР посетил с 20 по 21 июня .

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Си Цзиньпин посетит КНДР с антиамериканским визитом».