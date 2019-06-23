Замглавы МИД КНДР отправился в Россию на переговоры

Заместитель главы МИД Северной Кореи Им Чхон Иль полетел в Россию на переговоры, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Переговоры пройдут на уровне заместителей главы внешнеполитического ведомства в Москве.

Какие именно вопросы будут обсуждаться, ЦТАК не уточнило.

25 апреля во Владивостоке прошла встреча лидера Северной Кореи и президента РФ Владимира Путина. Около двух часов они общались тет-а-тет, после чего переговоры почти час продолжались в расширенном формате. Это был первый визит Ким Чен Ына в Россию с его вступления в должность в 2011 году.

Подробнее о саммите читайте в публикации “Ъ” «Нет Кима без огня».