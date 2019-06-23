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В Дагестане убили двух сторонников «Исламского государства»

Спецслужбы убили в Дагестане двух сторонников «Исламского государства» (организация признана террористическое и запрещена в России), сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Вчера около 22:00 на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана силами правопорядка была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ 2109, на котором передвигались двое вооруженных бандитов. На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате последовавшего боеконтакта оба преступника нейтрализованы»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

По информации НАК, убитые были жителями Махачкалы, они приобрели огнестрельное оружие и автомобиль, чтобы напасть на сотрудников правоохранительных органов по указанию главарей ИГ.

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