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Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Представитель вооруженных сил Норвегии стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО, сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. «Поздравляем контр-адмирала Луизу Дедичен — первую женщину в военном комитете НАТО»,— написала она в Twitter.

Военный комитет является органом НАТО, в состав которого входят начальники штабов обороны государств-членов альянса. Начальники штаба обороны регулярно представлены в комитете их постоянными военными представителями, которые чаще всего являются двух- или трехзвездными офицерами.

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