Фолианты с печатями и гипсовые слепки

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает, как дизайнеры удивляют своих посетителей нестандартными инвайтами.

Модные показы вовсю проходят в церквях, аквариумах, на вокзалах, батутах и даже в McDonald’s. Руководство брендов старается удивить гостей, выпуская на подиумы дроны вместо моделей или превращая в платья воздушные шары. Не меньшее внимание они уделяют и самим пригласительным на мероприятие.

На днях гости шоу Vetements вместо привычных конвертов получили брендированные презервативы в черных и розовых упаковках. Любит удивлять своих поклонников и креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Инвайты на свой последний показ он интегрировал в старинные книги. Фолианты с печатями, на которых было указано место и время проведение шоу, ждали своих получателей в одной из антикварных лавок Рима. До этого в качестве пригласительных он рассылал гипсовые слепки античных масок в деревянных ящиках, которые будто бы достали из музейных запасников.

Славится своим креативом в этом вопросе и французский дизайнер Симон Порт Жакмюс. На этой неделе гости его будущего показа получили флакончики с солнцезащитным кремом. Дата и локация шоу были указаны на упаковке — 24 июня, Прованс. Предполагаю, что действо состоится на открытом воздухе. Когда-то Жакмюс поступил ещt более экстравагантно и прислал в качестве приглашения буханку свежего хлеба, завернутую в хлопковое полотенце. Некоторые из адресатов тогда сразу воспользовались инвайтом, что называется, по прямому назначению. Покрыли его арахисовой пастой и съели.