Музыканты подали к Universal иск на $100 млн из-за пожара, уничтожившего звукозаписи

Музыканты и их представители подали иск в отношении Universal Music Group в пятницу после того, как недавно появились подробности о пожаре, сообщает The New York Times. Он связан с произошедшим в 2008 году пожаром, в котором были уничтожены тысячи архивных записей. Иск требует возмещения убытков свыше $100 млн.

Он был подан в Лос-Анджелесе группами Soundgarden и Hole, автором песен Стивом Эрлом и представителями музыкантов Тома Петти и Тупака Шакура. В пожаре, произошедшем на складе компании, сгорели более 100 тыс. аудиозаписей, на которых было 500 тыс. песен, выяснилось недавно.

Компанию обвиняют, среди прочего, в том, что она не смогла должным образом сохранить записи. Universal отказалась комментировать иск. При этом компания оспаривает серьезность потерь.