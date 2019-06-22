Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже медалей ВОВ

На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений в eBay направлены требования об удалении объявлений с 32 страниц сайта, в которых содержится информация о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны (ВОВ), а также иных государственных наград и знаков отличия. В настоящий момент с 11 интернет-страниц удалена запрещенная информация.

Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями ВОВ, не могут быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, напомнили в Роскомнадзоре.