МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

В МИД России прокомментировали сообщения СМИ о высказываниях заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селвы, в которых он попытался обосновать планы по оснащению части ракет подводных лодок «Трайдент-П» ядерными боезарядами пониженной мощности. Генерал сослался на угрозу нанесения Россией ограниченного ядерного удара по территории США.

«Генерал откровенно лукавит не только тогда, когда старается приписать России подход, отсутствующий в ее военной доктрине»,— заявили в МИДе. Подобные заявления официальных лиц США явно призваны оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, чтобы подкрепить ими проецирование военной силы по всему миру, считают в министерстве.

Ранее глава разведуправления Минобороны США генерал-полковник Роберт Эшли сообщил, что Россия могла втайне проводить испытания ядерного оружия. Он заявил, что Россия хочет модернизировать свой ядерный арсенал.

1 февраля США начали процедуру выхода из заключенного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На следующий день РФ объявила о симметричном ответе.

Подробнее о судьбе договора — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».