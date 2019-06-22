В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Бабаюртовском районе Дагестана пострадали 11 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав. Авария произошла примерно в 13:40 на трассе Р-215 около села Люксембург. Там перевернулся микроавтобус, который ездит по маршруту Махачкала—Кизляр.

«Шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района, пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой»,— сообщили в министерстве. Сейчас в больнице остаются три человека, передает «Интерфакс».