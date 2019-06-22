В Екатеринбурге горит цех лакокрасочных материалов на 2,2 тыс. квадратов

В Екатеринбурге на улице Труда загорелся цех лакокрасочных материалов. Огонь распространился на площади 2,2 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.

В цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух емкостей. Огонь распространился на примыкающее складское помещение, произошло частичное обрушение цеха.

Тушение осуществляется как с земли, так и сверху, с пожарных автолестниц и коленчатых подъемников, также задействован пожарный поезд. «Всего в тушении пожара задействованы 20 единиц спецтехники, более 60 человек личного состава»,— говорится в сообщении МЧС по Екатеринбургу.