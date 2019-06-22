СКР возбудил дело после падения детей с аттракциона в московском парке «Сокольники»

Трое детей выпали из аттракциона в московском парке «Сокольники». Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. По какой статье возбуждено дело, в пресс-релизе СКР не уточняется.

Как сообщили ТАСС в столичном Департаменте здравоохранения, дети были госпитализированы: двое — в травмпункт, третий — в детскую больницу. «Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет»,— рассказал представитель департамента.

В пресс-службе парка утверждают, что персонал, следивший за эксплуатацией аттракциона, нарушил технику безопасности. Сейчас аттракцион закрыт.

Руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить детали инцидента, сообщил «РИА Новости» директор парка Андрей Лапшин. По словам источника агентства в правоохранительных органах, дети выпали из-за резкого торможения аттракциона. «Произошла техническая неполадка, конструкции резко затормозили»,— утверждает собеседник агентства.

В связи с инцидентом проверят аттракционы по всей Москве, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комплекса городского хозяйства: «Дано поручение Объединению административных технических инспекций совместно со службами департамента культуры течение двух суток провести внеплановую полную проверку всех аттракционов, находящихся на территории города».