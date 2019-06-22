Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает об интерьере и конструкторе меню в столичном паназиатском проекте.

Новый совместный проект Глена Баллиса, Антона Пинского и Аркадия Новикова, открывшийся вслед за Magura Asian Bistrot и очень на него похожий, называется Medusa и тоже посвящен паназиатской кухне с упором на raw.

Впрочем, несмотря на схожесть форматов, Medusa явно была сделана с учетом своего месторасположения на «Красном Октябре», а потому, в отличие от Magura в «Сити», оказалась более артистичной, неформальной и модной. Это касается и интерьера — очень яркого и театрального, с эффектным освещением и запоминающимися аксессуарами, и кухни, которая явно ориентирована на молодую богемную публику с самыми разнообразными гастрономическими запросами.

Как и в Magura, в меню есть конструктор суши, сашими, тартаров и тартар-роллов, есть несколько салатов с авокадо и блюда с гриля, но вдобавок к этом еще и боулы всех видов и мастей — от поке из лосося или тунца и боула с крабом, авокадо, манго и водорослями до рассыпных суши чираши с сашими и тартаром. Стоит также обратить внимание на говяжьи ребра в хрустящей панировке с соусом хойсин айоли и маринованным дайконом из раздела Crunchy и на блюда, приготовленные в дровяной печи — особенно на утку с бататом и чили-джемом. А еще обязательно попробуйте лапшу с крабом — это такой умопомрачительный, в авторской интерпретации Глена Баллиса luxury «доширак», если вы, конечно, понимаете о чем я.