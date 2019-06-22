Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за приостановки авиасообщения с Грузией

Роспотребнадзор сообщил об открытии горячей линии в связи с приостановкой авиасообщения с Грузией с 8 июля. Туристы могут проконсультироваться со специалистами ведомства по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Консультационный центр будет работать круглосуточно на русском и английском языках.

Как напоминает Роспотребнадзор, туристы, заключившие договор на посещение Грузии с 21 июня 2019 года, имеют право требовать его расторжения. Если договор расторгается до начала поездки, то туристу возвращается вся уплаченная сумма, после начала — часть суммы, «пропорциональная стоимости не оказанных услуг». Также требовать возврата средств в полном объеме могут граждане, купившие авиабилеты в Грузию с 8 июля включительно.

Накануне, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Президент также поручил правительству обеспечить помощь в возвращении на родину россиянам, которые находятся в Грузии. Указ был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

Подробности — в материале “Ъ” «Опять не генацвале».