NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего Fox News

Несколько генералов и дипломатов советовали президенту США Дональду Трампу отказаться от нанесения авиаудара по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник. В числе тех, чьему совету в итоге последовал господин Трамп, был его любимый телеведущий с канала Fox News Такер Карлсон, сообщает The New York Times.

По данным издания, идею нанести удар по Ирану поддерживали советники президента США по нацбезопасности. Телеведущий Fox News, однако, заявил Дональду Трампу, что «реагировать на провокации Тегерана применением силы было бы сумасшествием». Он также сказал, что если господин Трамп ударит по Ирану, то он «может попрощаться с переизбранием» на второй президентский срок в 2020 году.

Такер Карлсон также был в числе людей, считающих, что удар по Ирану «может легко перерасти в полноценную войну», победа в которой была бы для США нелегкой. Кто еще отговаривал президента США от атаки, NYT не уточняет.

20 июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана, из-за чего был сбит. Американские военные утверждали, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта». Как пояснил господин Трамп, из-за удара могли погибнуть 150 человек, что было бы «несоразмерно» сбитому дрону.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ”.