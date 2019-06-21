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Volkswagen привезет новый Passat в Россию до конца 2019 года

Компания Volkswagen до конца 2019 года начнет продажу в России нового поколения модели Passat, сообщает Motor.

По данным издания, первой на российский рынок выйдет модификация со 190-сильным 2-литровым бензиновым мотором. В 2020 году появятся версии со 150-сильным бензиновым 1.4 (зимой) и 150-сильным 2-литровым дизелем (весной). Стоимость нового Volkswagen Passat пока не названа. Цены на модель и ее комплектации для России будут озвучены ближе к старту продаж.

Напомним, премьера обновленных седана и универсала Volkswagen Passat для европейского рынка состоялась в феврале 2019 года.

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