Председатель избиркома Екатеринбурга ушел в отставку

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров ушел в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горизбиркома. «Избирательная комиссия постановляет удовлетворить заявление Ильи Захарова и освободить его досрочно от должности председателя в связи с переходом на другую работу»,— говорится в документе. Временное исполнение обязанностей руководителя избиркома возложены на Руслана Дворецкого, который занимает должность заместителя председателя.

Илья Захаров родился в 1975 году. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Более 15 лет работает в сфере конституционного, избирательного и муниципального права. Кандидат юридических наук. В июне 2007 года стал членом избиркома Свердловской области с правом решающего голоса. С октября 2007 года занимает должность председателя избирательной комиссии Екатеринбурга. За этот период избирком получила статус юридического лица и начала действовать на постоянной основе.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о назначении господина Захарова на должность руководителя аппарата администрации. В его функционал будет входить «взаимодействие с думой, избирательными комиссиями, представителями власти», а также документооборот.

Подробнее — в материале “Ъ-Урал” «Избирком примеряет аппарат»