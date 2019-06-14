Избирком примеряет аппарат

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров назначен на должность руководителя аппарата мэрии. В его функционал будет входить взаимодействие с гордумой, избирательными комиссиями и другими органами власти, а также документооборот. Пока неизвестно, кто займет освободившуюся должность главы горизбиркома. По мнению экспертов, господину Захарову предстоит урегулировать конфликт между думой и мэрией.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о назначении председателя городского избиркома Ильи Захарова на пост руководителя аппарата администрации. «Вступаю в должность с 24 июня. Сейчас идет переходный период, чтобы освоиться»,— сообщил “Ъ-Урал” господин Захаров. В его функционал будет входить «взаимодействие с думой, избирательными комиссиями, представителями власти», а также документооборот. «Хотелось бы сгладить противоречия между думой и администрацией, чтобы была единая команда»,— добавил Илья Захаров.

Илья Захаров родился в 1975 году. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Более 15 лет работает в сфере конституционного, избирательного и муниципального права. Кандидат юридических наук. В июне 2007 года стал членом избиркома Свердловской области с правом решающего голоса. С октября 2007 года занимает должность председателя избирательной комиссии Екатеринбурга. За этот период избирком получила статус юридического лица и начала действовать на постоянной основе.

Имя нового главы избиркома пока неизвестно. «О конкретной кандидатуре сказать не могу. Этот вопрос проговаривается. Хочется, чтобы человек устраивал областные органы власти, членов городского и областного избиркомов»,— пояснил господин Захаров. По словам главы облизбиркома Владимира Русинова, искать нового председателя будут «либо из состава, либо со стороны».

Должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга вакантна последние три года: в 2016 году Владимир Тунгусов, занимавший ее с 1997 года, стал первым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. После его ухода полномочия распределили между другими заместителями мэра.

Эксперты полагают, что у Ильи Захарова могут появиться трудности на новой должности из-за «сдвигов в конфигурации власти». «Аркадий Чернецкий (мэр Екатеринбурга с 1992 по 2010 годы) избирал в думу лояльных к нему депутатов. А Владимир Тунгусов давал избранникам политические установки. Сейчас эта машина разрушилась. Есть независимая, не обязанная мэру дума, которая начинает показывать зубы, и неизбранный, фактически нелегитимный глава города. Илья Захаров, как новый руководитель аппарата, должен сгладить образовавшийся конфликт»,— пояснил уральский политолог Сергей Мошкин.

Он уверен, что кандидатуру господина Захарова выбрали из-за кадрового дефицита в мэрии. «В администрации происходят повторные замены недавно обновленной команды. Кадровый кризис стал заметен из-за истории с храмом Святой Екатерины, после которой власти лихорадочно начали менять политический блок»,— заявил эксперт. По его словам, Илья Захаров «опытный аппаратчик, лояльный мэрии и ее руководству человек, который сознательно не пойдет на обострение конфликта».

Ранее господин Захаров входил в команду господина Тунгусова вместе с Сергеем Тушиным и Алексеем Кожемяко, напоминает господин Мошкин, но в сентябре 2018 года, когда проходил конкурс на должность мэра Екатеринбурга, «проявил себя нелояльно». «Во время отбора кандидатов на пост главы города Захаров не поддержал Кожемяко(в результате мэром стал заместитель губернатора Александр Высокинский.— “Ъ-Урал”). Это было сделано для того, чтобы умиротворить конфликт, который был между городом и областью»,—пояснил господин Мошкин. Он добавил, что господин Захаров затем претендовал на должность председателя облизбиркома, но его не утвердили: «Посчитали слишком городским». Напомним, глава избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников в ноябре 2018 года возглавил аппарат губернатора и областного правительства.

Анастасия Реутова