МОТ одобрила конвенцию о противодействии домогательствам на работе

Участники Международной конференции труда 21 июня приняли конвенцию об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. В поддержку документа было получено 439 голосов, против — семь, еще 30 воздержались, сообщает пресс-служба Международной организации труда (МОТ).

В конвенции говорится, что насилие и домогательства на рабочем месте неприемлемы. Они могут расцениваться как нарушение прав человека и представлять собой «угрозу равным возможностям». Гендиректор МОТ Гай Райдер сказал, что документ признает право граждан на труд, «свободный от насилия и домогательств», и следующим шагом должно стать применение этих принципов на практике, чтобы «создать безопасную, достойную рабочую среду для женщин и мужчин».

Документ вступит в силу через 12 месяцев после ратификации. Он будет обязателен для исполнения всеми странами, которые его одобрили.

Конференция МОТ прошла в Женеве с 10 по 21 июня. В ней участвовали около пяти тысяч представителей правительств, профсоюзов и предпринимателей из 187 стран, в том числе из России.

Правительственная часть делегации РФ воздержалась при голосовании. Как пояснил ТАСС постпред РФ Геннадий Гатилов, российская делегация участвовала в работе над проектом документа, но многие из обязательств, налагаемых конвенцией, «сформулированы расплывчато и некорректно». При этом дипломат отметил, что Россия «считает абсолютно неприемлемой практику насилия и домогательств на рабочем месте».

«Наши предложения носили рациональный характер. Они были направлены на то, чтобы устранить очевидные нестыковки с существующими нормами международного права и сделать конвенцию и рекомендацию приемлемыми для всех государств-членов МОТ»,— рассказал господин Гатилов. Он добавил, что в числе воздержавшихся стран также были Киргизия, Малайзия, Сингапур.

Россия сотрудничает с МОТ с 1954 года. В советское время была ратифицирована и большая часть конвенций МОТ — 50. С 1992 года РФ ратифицировала еще 27 конвенций. Последнюю из них, о минимальных нормах социального обеспечения,— в 2018 году.

О взаимодействии РФ с МОТ читайте в публикации “Ъ” «Россия немного недорабатывает в трудовой сфере».