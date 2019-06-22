Россиянка Осипова подала апелляцию на приговор по делу о похищении собственного ребенка

Осужденная в США за похищение собственного ребенка россиянка Богдана Осипова подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы апелляционного суд по Десятому округу США.

Ранее федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за вымогательство и похищение своих детей. Иск против россиянки подал ее бывший муж и отец ее двух дочерей, бывший американский военнослужащий Брайан Мобли. Богдана Осипова имеет двойное гражданство (США и России). В 2014 году она уехала из США, забрав с собой ребенка от первого брака, а также годовалую дочь, рожденную ею в браке с Брайаном Мобли. Позднее у женщины родился третий ребенок. Брайан Мобли черед суд добился развода и получения полной опеки над своими двумя детьми, которых россиянка должна была вернуть в США. В сентябре 2017 года она приехала для урегулирования спора с мужем и была арестована ФБР. МИД России потребовал от Вашингтона освобождения россиянки.