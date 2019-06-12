Россиянку Осипову перевели в обычную камеру из изолятора

Осужденная в США россиянка Богдана Осипова переведена в обычную камеру из следственного изолятора, куда ее поместили из-за отказа сделать пробу Манту. «Сейчас она находится в двухместной камере там же, в Левенворсе (штат Канзас), но пока одна. Завтра у нее запланирована в первый раз за последние девять месяцев часовая прогулка»,— рассказала ТАСС мать госпожи Осиповой Юлиана Филипюк.

В изоляторе россиянка провела почти неделю, «без нормальной еды и питья». В ближайшее время ее должны этапировать в тюрьму штата Коннектикут, где она и будет отбывать наказание.

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за вымогательство и похищение своих детей. Иск против россиянки подал ее бывший муж и отец ее двух дочерей, бывший американский военнослужащий Брайан Мобли. Защита Богданы Осиповой собирается обжаловать приговор. МИД России потребовал от Вашингтона немедленного освобождения россиянки.