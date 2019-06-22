Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы

Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники. По их данным, речь идет о военной базе Балад в 80 км к северу от Багдада. Около 400 сотрудников американских компаний будут эвакуированы «в любой момент».

«Американцы сообщили нам, что они будут иметь только небольшой необходимый персонал, который связан с обслуживанием военных самолетов F-16»,— рассказал один из источников среди иракских военных. По его данным, эвакуация будет проходить в два этапа и займет около 10 дней.

Напомним, премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что зарубежные войска не могут присутствовать на территории страны без согласования с иракским правительством. Иракский парламент намерен разработать законопроект о разрыве соглашения по безопасности с США, поскольку договор о размещении военной помощи в Ираке касался борьбы с терроризмом. Багдад потребовал от Вашингтона объяснить заявления американского президента Дональда Трампа, что военные планируют остаться в Ираке, чтобы следить за Ираном и всем регионом Ближнего Востока.

Подробнее читайте в материале “Ъ”«Иракские власти удивились заявлениям Дональда Трампа».