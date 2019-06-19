Ирак против несогласованного нахождения иностранных военных в стране

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что зарубежные войска не могут присутствовать на территории страны без согласования с иракским правительством. Помимо этого иракским вооруженным формированиям запрещено иметь в стране собственные склады и базы, неподконтрольные национальной армии.
«Ни одно государство не может находиться в Ираке и действовать там против какой-либо другой стороны — независимо от того, является ли оно (государство.— “Ъ”) соседним,— без соглашения с иракским правительством»,— говорится в заявлении премьера, опубликованном на его странице в Facebook.
Ранее стало известно, что иракский парламент намерен разработать законопроект о разрыве соглашения по безопасности с США. Это приведет к выводу из страны американских и других иностранных военных.
Подробности — в публикации “Ъ” «Иракские власти удивились заявлениям Дональда Трампа».
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