Ирак против несогласованного нахождения иностранных военных в стране

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что зарубежные войска не могут присутствовать на территории страны без согласования с иракским правительством. Помимо этого иракским вооруженным формированиям запрещено иметь в стране собственные склады и базы, неподконтрольные национальной армии.

«Ни одно государство не может находиться в Ираке и действовать там против какой-либо другой стороны — независимо от того, является ли оно (государство.— “Ъ”) соседним,— без соглашения с иракским правительством»,— говорится в заявлении премьера, опубликованном на его странице в Facebook.

Ранее стало известно, что иракский парламент намерен разработать законопроект о разрыве соглашения по безопасности с США. Это приведет к выводу из страны американских и других иностранных военных.

Подробности — в публикации “Ъ” «Иракские власти удивились заявлениям Дональда Трампа».