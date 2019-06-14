Мосгорсуд отменил решение об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья

Мосгорсуд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве зампредседателя общественной палаты района Евгении Исаенковой. Суд также сократил срок содержания обвиняемого под стражей до 24 июня, заявил «РИА Новости» его адвокат Артем Сарбашев.

Дело было возвращено в суд первой инстанции. До 24 июня должно состояться новое судебное заседание по ходатайству следствия об аресте, пояснил ТАСС адвокат. На заседании должны озвучить новую информацию по уголовному делу, суд заново рассмотрит аргументы сторон. «Экспертизы уже готовы, и мы надеемся, что там будут уже оправдывающие моменты»,— добавил адвокат.

По версии следствия, в ночь на 2 мая господин Кулаков «в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения», после чего скрылся с места происшествия. По данным СМИ, Андрей Кулаков и госпожа Исаенкова состояли в близких отношениях.

Господин Кулаков вину не признает. 29 мая он досрочно прекратил полномочия главы района, его обязанности временно исполняет Николай Воробьев. 1 июня Бабушкинский районный суд арестовал бывшего главу Раменского района на один месяц и семь дней. Адвокат просил отпустить подзащитного под залог 1,5 млн руб.