В МИД РФ рассказали об опасных последствиях нового подхода США к ядерному оружию

Содержащаяся в новой доктрине Пентагона о ядерных операциях (.pdf) концепция нанесения ядерного удара для преломления хода конфликта с применением обычных вооружений встревожила российские власти. «Мы считаем рассуждения о том, что ядерная война может быть ограниченной, весьма опасной практикой, дестабилизирующей международную обстановку и подстегивающей многие страны к наращиванию своих арсеналов в ядерной области,— заявил в беседе с “Ъ” заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.— Мало того что США начинают внедрять концепции, которые подразумевают возможность победы в ядерной войне, так они еще и развивают средства варьируемой мощности, в том числе крайне малой мощности, которые нельзя представить иначе, как предназначенными для применения на поле боя».

Новая доктрина о ядерных операциях была опубликована 11 июня на сайте Объединенного комитета начальников штабов США, затем удалена, но ее копию сохранила и повторно обнародовала Федерация американских ученых (FAS).

В последние годы Вашингтон обвинял Москву в разработке сценариев ограниченного ядерного удара. Речь идет о концепции escalate to deescalate: нанесении ограниченного ядерного удара для деэскалации или прекращения ведущегося обычными средствами вооруженного конфликта. Москва наличие таких планов категорически отрицала. Из новой же доктрины следует, что теперь Вашингтон сам официально взял этот подход на вооружение.

По словам Сергея Рябкова, в случае с концепцией ограниченного ядерного удара «вначале пошла волна обвинений России в том, что мы якобы каким-то образом переформатируем свои планы применения ядерного оружия для использования его в гипотетической ситуации на поле боя». «А в итоге получается, что сама американская сторона действует именно таким образом»,— говорит он.

Дипломат заверил “Ъ”, что у России «никаких отклонений от доктринальной установки, строго фиксирующей два гипотетических сценария, при которых применение ядерного оружия возможно, нет, и быть не может».

Напомним, согласно военной доктрине РФ, Россия «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Подробнее о новой доктрине Пентагона о ядерных операциях читайте в материале “Ъ”.

Елена Черненко