Карта сокровищ

До начала июля, главного месяца для европейских ювелиров, осталось меньше двух недель, а Cartier, Dior и Bvlgari уже успели показать свои новые коллекции высокого ювелирного искусства. Каждый из трех знаменитых домов выбрал город для презентации и пригласил своих гостей лично познакомиться с роскошными колье, серьгами, кольцами и браслетами. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как это было.

Cartier

Вход на мерприятие Cartier Magnitude в лондонском Shoreditch Town Hall Сценография ужина Cartier Magnitude в лондонском Shoreditch Town Hall Актриса Летиша Райт Актриса Клэр Фой Актриса Лили Коллинз Актрисы Элла Балинска, Летишь Райт и Лили Коллинз Певица Бетт Дитто Дизайнер Питер Дундас, it-girl Бьянка Брандолини д’Адда, основатель Dundas World Еванжело Буссис, it-girl Алексия Нидзельски Выступление Beth Ditto на ужине Cartier Magnitude в лондонском Shoreditch Town Hall Колье Aphelie из розового золота с рутилированным кварцем (68,85 карат), морганитами, кораллами, розовым, оранжевыми и белыми бриллиантами Колье Equinoxe из желтого золота с желтым сапфиром (15,48 карат), ляпис-лазурью, желтыми сапфирами и бриллиантами Колье Theia из платины с колумбийскими изумрудами (46,09 карат), горным хрусталем, черным лаком и бриллиантами

Гала-ужин по случаю запуска коллекции Cartier Magnitude проходил в Shoreditch Town Hall. На входе юноши в темно-красных мундирах и шапочках Cartier встречали гостей мероприятия, среди которых были актрисы Клэр Фой, Лили Коллинз и Летиша Райт, дизайнер Питер Дундас, аристократка Бьянка Брандолини д`Aдда, модница Алексия Нидзельски, модный блоггер Сюзи Лау и многие другие.

В переводе с английского коллекция называется «Притяжение», и, как сказал генеральный директор Cartier Сирил Виньерон, идея ужина была в притяжении удовольствия. Главным сюрпризом вечера стало выступление британской певицы Бетт Дитто, которое до последнего момента держалось в секрете. Вечер продолжился под музыку DJ Mimi Xu.

Кольцо Theia из платины с изумрудом, горным хрусталем, черным лаком и бриллиантами Кольцо Yuma из платины с желтыми и белыми бриллиантами Браслет Zemia из белого золота с австралийским матричным опалом (77,27 карат), 4 мадагаскарскими сапфирами (14,39 карат), спессартитами, сапфирами и бриллиантами Колье Theia из платины с колумбийскими изумрудами (46,09 карат), горным хрусталем, черным лаком и бриллиантами Колье Aphelie из розового золота с рутилированным кварцем (68,85 карат), морганитами, кораллами, розовым, оранжевыми и белыми бриллиантами Колье Yuma из платины с коричнево-желтыми бриллиантами разных оттенков и белыми бриллиантами Колье Equinoxe из желтого золота с желтым сапфиром (15,48 карат), ляпис-лазурью, желтыми сапфирами и бриллиантами

Вечер в Лондоне стал лишь одним в череде предстоящих торжеств. Накануне ужина компания открыла выставку Magnitude в здании 180 The Strand — более 500 украшений из новой одноименной коллекции и нескольких предыдущих, расположенных таким образом, чтобы можно было проследить развитие творческой мысли ювелиров Cartier за последние пять-десять лет. Особенный акцент организаторы сделали на традиции Cartier сочетать драгоценные и поделочные камни, использовать контрастные цветовые сочетания, абстрактные и натуралистичные мотивы. Центральными украшениями коллекции стали колье Equinoxe с желтыми сапфирами и бусинами ляпис-лазури, браслет с редким матричным опалом и цветными сапфирами, колье с двумя бриллиантово-изумрудными крокодилами, в котором Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале.

На следующий день после презентации новой коллекции бренд пригласил гостей в обновленный бутик Cartier на New Bond Street, один из трех «храмов» бренда (другие два находятся в Париже и Нью-Йорке).

Dior

Сценография балета Nuits Blanches с костюмами Dior Презентация коллекции Gem Dior в Палаццо Лабиа Сценография ужина Gem Dior в Скуоле Сан-Рокко Сценография ужина Gem Dior в Скуоле Сан-Рокко Сценография ужина Gem Dior в Палаццо Лабиа Сервировка стола на ужине Gem Dior в Палаццо Лабиа Презентация коллекции Gem Dior в Палаццо Лабиа

В нынешнем году Виктуар де Кастеллан отмечает 20-летие работы в качестве руководителя ювелирного департамента Dior и по этому поводу решила создать самую большую ювелирную коллекцию в истории марки из почти 100 украшений. Один из главных приемов дизайнера — в каждой новой коллекции обращаться к новой теме. В текущем году в качестве отправной точки Виктуар взяла абстрактное искусство, а акцент сделала на крупные камни угловатых огранок. В результате получились украшения, словно собранные из драгоценных пикселей, не осталось и намека на деликатное кружево прошлого года или версальские клумбы и фонтаны года позапрошлого. В названии новой коллекции Gem Dior есть скрытая игра слов — оно звучит также, как J`aime Dior, что в переводе с французского означает «Я люблю Dior».

Кольцо Blanc Titane из титана с бриллиантами Серьги Bleu Cyan из белого золота с турмалинами параиба Кольцо Vert Menthe из желтого золота с изумрудами, цаворитами, сапфирами и бриллиантами Браслет на ладонь Rose Dragee из белого золота с розовыми сапфирами и бриллиантами Серьги Multicolore Anglais из желтого золота с рубинами, изумрудами, цаворитами, сапфирами, турмалинами параиба и бриллиантами

Помимо непосредственно украшений дизайнер стала автором идеи торжественного мероприятия по случаю их выпуска, и местом действия выбрала Венецию. Торжественный бал состоялся в Палаццо Лабиа (именно здесь в 1951 году состоялся «Бал века», гости которого были одеты в костюмы, придуманные Кристианом Диором и Сальвадором Дали), и первый раз в истории марки украшения демонстрировали на моделях, а не в застекленных витринах. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри специально для этого случая создала несколько платьев, что тоже случилось впервые. Для венецианской презентации Виктуар смешала новую коллекцию с вещами из предыдущих, чтобы показать, как можно удачно сочетать разные ювелирные стили между собой. На следующий день состоялась премьера балетной постановки Nuit Blanche, костюмы для которой также создала Мария Грация Кьюри, и ужин в Скуоле Сан-Рокко.

Среди 200 гостей торжества были клиенты дома, журналисты и инфлюенсеры со всего мира.

Bvlgari

Актриса Кейт Хадсон Актриса Светлана Ходченкова Модель Лили Алдридж Актриса Урсула Корберо Актриса Ева Грин Актриса Ева Грин и креативный директор Bvlgari Лючия Сильвестри Генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен и актриса Ума Турман Модели Джон Кортахарена и Летиция Каста Моделm Джон Кортахарена, актриса Алисия Викандер, генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, актриса Ума Турман Актриса Ума Турман

Темой новой коллекции высокого ювелирного искусства Bvlgari Сinemagia стало итальянское кино 1960, 1970 годов. Для презентации украшений римский ювелирный дом пригласил избранных гостей на итальянский остров Капри. Выбор места генеральный директор компании Жан-Кристоф Бабен объяснил сильной исторической связью Капри и Рима: «Капри впервые открыл император Август, когда построил там дом для отдыха и разбил сады. За ним последовали знатные римские семьи, аристократия и члены Сената. А в 1960-х и 1970-х Капри стал любимым направлением киноактеров».

Колье Cinemagia из розового золота с 9 изумрудами (102,96 карат), 8 сапфирами (19,62 карат), шинелями (34,68 карат), бриллиантами Колье Cinemagia из розового золота с ониксом, 3 сапфирами (13,41, 12,27 и 13,21 карат), сапфирами, изумрудами и бриллиантами Колье Сinemagia из белого золота с цирконием, металлом и бриллиантами Брошь Cinemagia из розового золота с карнелианом, сапфирами и бриллиантами Колье Cinemagia из розового золота с малахитом, деревянными вставками, розовыми турмалинами и бриллиантами

Что касается самих украшений, то креативная команда Bvlgari под руководством Лючии Сильвестри в очередной раз создала настоящие произведения ювелирного искусства. Черно-белое колье Action! с цирконием и движущимся круглым элементом, напоминающим катушку кинопленки. Колье Emerald City с изумрудом весом 21,49 карата, в котором нашла отражение идея об Изумрудном городе из Страны Оз, только достигнув которого, Дороти (или Элли в советской версии) с друзьями обретут счастье и спасение. В колье Pirates Treasure сияют три сапфира, весом более 12 карат каждый.

Презентация коллекции проходила в бывшем монастыре XIV века St. Giacomo Charterhouse. Во время ужина выступала группа Anema e Core, а после гостей ждала музыкальная программа Николь Шерзингер и выступление DJ Грациано дела Неббиа, а завершился вечер пиротехническим салютом.

Среди 400 гостей 3-дневной презентации были клиенты марки, журналисты, инфлюенсеры, блогеры и знаменитые друзья, актрисы Ева Грин, Кейт Хадсон, Ума Турман, Алисия Викандер, Светлана Ходченкова и многие другие.

Екатерина Зиборова