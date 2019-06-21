«Чтобы обработать весь объем грязной нефти, понадобится два-три года»

Прокачка нефти через нефтепровод «Дружба» прекращена, сообщает РБК со ссылкой на источник. Это связано с тем, что зафиксировано новое загрязнение хлорорганическими соединениями на участке, который идет из Белоруссии в Польшу. Ситуацию вокруг нефтепровода экономический обозреватель «Ъ FM» Константин Максимов обсудил с гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным.

— Как это происходит, ведь, насколько я успел понять, «Транснефть» чуть ли не ежедневно проверяет качество нефти, а мы снова сталкиваемся с уже известной проблемой?

— Поляки действительно обнаружили новое загрязнение нефти по «Дружбе». Скорее всего, будут еще инциденты. Дело в том, что потери будут не только имиджевые, по понятным причинам — по России наносится очень серьезный удар с точки зрения надежности поставщика. Они могут составить от $1 млрд, плюс затраты на альтернативные варианты поставок нефти, потому что никто не отменял контракты — их придется выполнять. В этой связи здесь ситуация очень странная. С одной стороны, «Транснефть» говорит, что подачу нефти восстановили, но дьявол в деталях: работает всего лишь одна из четырех веток «Дружбы». А с остальными что? «Транснефть» нам не рассказывает.

Самый главный вопрос — что будет с этими 3 млн т грязной нефти, и куда они денутся?

— Но Белоруссия же начала обратную прокачку?

— Это только начало. «Транснефть» говорит, что вся грязная нефть будет откачана в Новороссийск. Но он может принять только 150 тыс. т, а остальная куда пойдет? «Транснефть» придумала следующий способ — компаундирование. Это смешивание грязной нефть с чистой. Получается удобоваримый, что называется, продукт. Западные партнеры говорят, мол, извините, но в свете последних событий мы не уверены, что все пойдет по плану. В этой связи компаундирование превращается в источник неподконтрольной прибыли «Транснефти». Потому что этот процесс, безусловно, будет скрытным. И я так понимаю, «Транснефть» хочет под это дело еще и поднять тарифы для нефтяных компаний, во всяком случае, она такой запрос в ФАС направила. То есть за ошибки «Транснефти» будут платить еще и нефтяники, которые и так имиджево пострадали из-за ситуации вокруг «Дружбы».

На мой взгляд, нашим добытчикам необходимо выработать консолидированную позицию, довести ее до президента. Потому что, я так понимаю, на руководство «Транснефти» только он может оказать какое-то влияние.

Сам процесс компаундирования очень трудоемкий. Чтобы обработать весь объем грязной нефти, понадобится два-три года. Кто может поручиться, что «Транснефть» будет этим заниматься, что у нее хватит терпения и технологической выдержки? Чтобы не получилось так, что все это разойдется по разным фирмам и компаниям, которые будут это делать совершенно бесконтрольно, и у нас вот эта проблема грязной нефти будет постоянно.