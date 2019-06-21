На КАД в районе Рябовского шоссе ограничат движение

На петербургской кольцевой автодороге, на участке между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе ограничат движение.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения связаны с устранением колейности на участке внутреннего кольца.

Ремонтные работы начнутся 24 июня и продлятся до 4 июля. Для проезда будут недоступны третья и четвертая полосы КАД.

Добавим, что на внутреннем кольце магистрали будет отремонтирован еще один участок — с 24 июня будут закрыты для движения две полосы между развязкой с Мурманским шоссе и съездом на проспект Обуховской Обороны.