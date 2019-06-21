В Tinto прошел public talk «Осознанное потребление в мире моды»

Сегодня весь мир с особым вниманием относится к проблемам экологии: многие страны отказываются от использования пластика, автомобильные гиганты ставят на поток производство электромобилей, а все больше стран переходят на раздельный сбор и новые методы утилизации мусора. Как эти нововведения повлияют на фэшн-индустрию, ведь вопросы этики и экологии зачастую противоречат друг другу, — обсудили в ресторане средиземноморской кухни Tinto на территории крупнейшего фуд-молла «Депо». Здесь прошел паблик-ток «Осознанное потребление в мире моды», инициированный галереей винтажных украшений и одежды VintageDream. Участниками беседы стали дизайнер и основатель брендов anastasiAZadorina и ZASPORT Анастасия Задорина, историк моды, эксперт по винтажу и основатель винтажной галереи Vintage Dream Ольга Лефферс искусствовед и основатель паблика об искусстве @op_pop_art Анастасия Постригай, стилист Екатерина Гуссе, основатель благотворительного проекта Meet for Charity Ольга Флер и ведущая телеканала Матч ТВ Юлия Шарапова. Модератором дискуссии выступила

исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун. В ходе беседы участники обсудили осознанный подход к потреблению в современной fashion-индустрии.

Гостями дискусси стали: Анна Звижинская, Кристина Левиева, Галина Подзолко, Анна Ольговская, Александра Асмус и другие.