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СМИ: ФСБ проводит обыск в Управлении экономической безопасности ГУ МВД Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят обыск в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу. Об этом сообщает «Фонатанка.ру», уточняя, что следственные действия связаны с арестом 33-летнего капитана Госбезопасности Кирилла Либена. Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн руб.

Напомним, что Либен подозревается в получении взятки в размере 10 млн руб. от бизнесмена из Москвы. Он был задержан службой собственной безопасности ФСБ России в момент передачи ему денег. Решением Гарнизонного военного суда Санкт-Петербурга Кирилл Либен помещен под домашний арест.

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