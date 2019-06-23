Лучшие материалы “Ъ” за неделю

Как спецкор “Ъ” попытался выступить свидетелем по делам задержанных 12 июня и что из этого вышло, как изменят меню ресторанов для российских вин, почему в мае авторынок упал на 18%, а также прямая линия с Владимиром Путиным и ученые о несовершенстве российской наркополитики — в подборке “Ъ”.
12 июня спецкорреспондент “Ъ” Александр Черных случайно заснял на видео задержание гражданина Израиля Евгения Хуторянского и по просьбе его адвоката Юрия Ларина пришел 19 июня в Хамовнический суд, чтобы дать свидетельские показания. Корреспондент семь часов прождал вызова в зал суда, после чего судья Марина Сырова без объяснения причин отказалась выслушать его или хотя бы посмотреть видео. В коридоре суда Александр Черных взял интервью у адвоката Елены Макаровой, которая защищала четырех задержанных на марше молодых людей. Она рассказала о 12 часах ожидания, полностью совпадающих рапортах, отказе суда вызвать полицейских и «полнейшем беспределе».
Казино и залы игровых автоматов в России незаконны вне специальных зон уже почти десять лет — с 1 июля 2009 года. Под запрет тогда попал рынок объемом $3,6 млрд в год. Его основные участники переориентировались на другой бизнес или вывели его за границу, а резиденты легальных игорных зон зарабатывают в несколько раз меньше. Выиграли от запрета казино букмекеры и в меньшей степени организаторы лотерей, рынки которых в последние годы росли.
20 июня президент России Владимир Путин провел «Прямую линию», и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что вторая ее часть была намного более интригующей и осмысленной, чем первая, и делает в связи с этим далеко, по крайней мере еще на один год, идущие выводы.
Дело журналиста Ивана Голунова привлекло внимание к работе правоохранительных органов и судебной системы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. “Ъ” подробно изучил главную антинаркотическую статью УК — 228-ю: о чем она и как применяется на практике.
Власти начнут следить за контентом онлайн-кинотеатров. Техническое задание для системы контроля в этой сфере по заказу структур Роскомнадзора разработает компания «М 13», известная системой мониторинга СМИ «Катюша» для администрации президента. Однако эксперты сомневаются в перспективах инициативы: похожую систему уже безуспешно пытались создать для кабельного телевидения.
В правительстве придумали, как дополнительно поддержать российских виноделов. Как стало известно “Ъ”, вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. В Минсельхозе идею поддерживают. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин.
Как выяснил “Ъ”, российский авторынок падает гораздо быстрее, чем показывает традиционная для отрасли статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью. Речь идет о так называемых желтых машинах, уже отраженных в отчетах о продажах, но оставшихся на складе. Их доля может составлять до 50% в зависимости от бренда. Дилеры говорят о постоянном падении спроса и ждут осложнения ситуации. Подмена реальных продаж бумажными вредит покупателю, так как сокращает срок гарантии на автомобиль и может привести к банкротству дилеров.
Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России. На продукцию, более 90% которой сегодня импортируется, могут повысить ввозные пошлины с 5% до 15% с одновременным их обнулением для ингредиентов. В отрасли не спорят, что в конечном итоге мера окажется эффективной, но на первом этапе ждут повышения цен на те же 10%.
18 июня группа ученых РАН обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом «радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками» и «ограничить злоупотребления в этой области». Письмо подписали 14 академиков РАН, 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН. “Ъ” спросил ученых, почему они высказались на эту тему и что предлагают делать.
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