Лучшие материалы “Ъ” за неделю

Как выяснил “Ъ”, российский авторынок падает гораздо быстрее, чем показывает традиционная для отрасли статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью. Речь идет о так называемых желтых машинах, уже отраженных в отчетах о продажах, но оставшихся на складе. Их доля может составлять до 50% в зависимости от бренда. Дилеры говорят о постоянном падении спроса и ждут осложнения ситуации. Подмена реальных продаж бумажными вредит покупателю, так как сокращает срок гарантии на автомобиль и может привести к банкротству дилеров.

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