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Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Лучшие материалы “Ъ” за неделю

Выбор редакции за 17—23 июня

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Как спецкор “Ъ” попытался выступить свидетелем по делам задержанных 12 июня и что из этого вышло, как изменят меню ресторанов для российских вин, почему в мае авторынок упал на 18%, а также прямая линия с Владимиром Путиным и ученые о несовершенстве российской наркополитики — в подборке “Ъ”.


Как спецкорреспондент “Ъ” попытался в качестве свидетеля принять участие в суде по делам задержанных на марше 12 июня

Как спецкорреспондент “Ъ” попытался в качестве свидетеля принять участие в суде по делам задержанных на марше 12 июня

12 июня спецкорреспондент “Ъ” Александр Черных случайно заснял на видео задержание гражданина Израиля Евгения Хуторянского и по просьбе его адвоката Юрия Ларина пришел 19 июня в Хамовнический суд, чтобы дать свидетельские показания. Корреспондент семь часов прождал вызова в зал суда, после чего судья Марина Сырова без объяснения причин отказалась выслушать его или хотя бы посмотреть видео. В коридоре суда Александр Черных взял интервью у адвоката Елены Макаровой, которая защищала четырех задержанных на марше молодых людей. Она рассказала о 12 часах ожидания, полностью совпадающих рапортах, отказе суда вызвать полицейских и «полнейшем беспределе».

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Как изменилась российская индустрия казино

Как изменилась российская индустрия казино

Казино и залы игровых автоматов в России незаконны вне специальных зон уже почти десять лет — с 1 июля 2009 года. Под запрет тогда попал рынок объемом $3,6 млрд в год. Его основные участники переориентировались на другой бизнес или вывели его за границу, а резиденты легальных игорных зон зарабатывают в несколько раз меньше. Выиграли от запрета казино букмекеры и в меньшей степени организаторы лотерей, рынки которых в последние годы росли.

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Как Владимир Путин держался своей линии в Гостином дворе

Как Владимир Путин держался своей линии в Гостином дворе

20 июня президент России Владимир Путин провел «Прямую линию», и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что вторая ее часть была намного более интригующей и осмысленной, чем первая, и делает в связи с этим далеко, по крайней мере еще на один год, идущие выводы.

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13 таблиц и графиков об антинаркотической статье УК

13 таблиц и графиков об антинаркотической статье УК

Дело журналиста Ивана Голунова привлекло внимание к работе правоохранительных органов и судебной системы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. “Ъ” подробно изучил главную антинаркотическую статью УК — 228-ю: о чем она и как применяется на практике.

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Зачем государство закажет систему мониторинга видеосервисов

Зачем государство закажет систему мониторинга видеосервисов

Власти начнут следить за контентом онлайн-кинотеатров. Техническое задание для системы контроля в этой сфере по заказу структур Роскомнадзора разработает компания «М 13», известная системой мониторинга СМИ «Катюша» для администрации президента. Однако эксперты сомневаются в перспективах инициативы: похожую систему уже безуспешно пытались создать для кабельного телевидения.

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Российскому вину сдают карту

Российскому вину сдают карту

В правительстве придумали, как дополнительно поддержать российских виноделов. Как стало известно “Ъ”, вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. В Минсельхозе идею поддерживают. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин.

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Реальные продажи машин в мае упали на 18%

Реальные продажи машин в мае упали на 18%

Как выяснил “Ъ”, российский авторынок падает гораздо быстрее, чем показывает традиционная для отрасли статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью. Речь идет о так называемых желтых машинах, уже отраженных в отчетах о продажах, но оставшихся на складе. Их доля может составлять до 50% в зависимости от бренда. Дилеры говорят о постоянном падении спроса и ждут осложнения ситуации. Подмена реальных продаж бумажными вредит покупателю, так как сокращает срок гарантии на автомобиль и может привести к банкротству дилеров.

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Детскому питанию меняют таможенный режим

Детскому питанию меняют таможенный режим

Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России. На продукцию, более 90% которой сегодня импортируется, могут повысить ввозные пошлины с 5% до 15% с одновременным их обнулением для ингредиентов. В отрасли не спорят, что в конечном итоге мера окажется эффективной, но на первом этапе ждут повышения цен на те же 10%.

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“Ъ” поговорил с учеными, заявившими о несовершенстве российской наркополитики

“Ъ” поговорил с учеными, заявившими о несовершенстве российской наркополитики

18 июня группа ученых РАН обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом «радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками» и «ограничить злоупотребления в этой области». Письмо подписали 14 академиков РАН, 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН. “Ъ” спросил ученых, почему они высказались на эту тему и что предлагают делать.

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