Следственный комитет закрыл дело в отношении владельца банка «Банкирский дом»

Следственный комитет РФ по Петербургу закрыл уголовное дело в отношении владельца банка «Банкирский дом» Евгения Лыкова из-за смерти бизнесмена. Год назад он был объявлен в федеральный розыск.

При этом перед судом предстанут бывшие председатель правления и его заместитель, главный бухгалтер и его заместителя АО «АКБ «Банкирский дом». Они обвиняются по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Следствие считает, что фигуранты дела в период с 2014 по 2016 год вносили в отчетность организации ложные сведения о финансовом положении банка. Эта отчетность направлялась в Северо-Западное Главное управление ЦБ РФ.

Обвиняемые вину признали в полном объеме.