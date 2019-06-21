Россия временно разрешила ввозить некоторые попавшие под санкции украинские товары

Правительство России временно разрешило импорт некоторых товаров с Украины, которые внесены в санкционынй список. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 1 октября 2020 года в Россию можно будет ввозить некоторые трансформаторы с жидким диэлектриком, до 1 июля 2019 года — трансмиссионные валы. Кроме того, разрешен импорт некоторых труб до 1 октября 2021 года.

В апреле этого года в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для ввоза товаров из России правительство Дмитрия Медведева расширило запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и импорт товаров определенных категорий.

Напомним, заградительные пошлины были введены в 2015 году. С тех пор Киев его неоднократно продлевал, а список «санкционных» товаров увеличивал.

О том, как российские санкции могут повлиять на импорт Украины, читайте в материале “Ъ FM”.