Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России

|Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб./мес.)
|Средняя ставка аренды двухкомнатной квартиры. (тыс. руб./мес.)
|Город
|июн.18
|Май.19
|июн.19
|июн.18
|Май.19
|июн.19
|Москва
|32,2
|34,5
|34,9
|43,8
|47,7
|49,9
|Санкт-Петербург
|26,3
|26,4
|26,3
|38,3
|40,3
|41,2
|Нижний Новгород
|16,3
|16,2
|18,1
|22,5
|23,5
|26
|Казань
|16
|16,1
|17,5
|22
|23
|25,5
|Самара
|15,8
|15,3
|15,2
|20,2
|19,4
|19,8
|Уфа
|15,7
|14,3
|14,6
|21,6
|19,6
|19,8
|Краснодар
|16,4
|18,1
|20,2
|21,9
|25,5
|27,5
|Волгоград
|13,8
|14,1
|14,9
|18,9
|22,3
|22,4
|Воронеж
|12,6
|15,4
|16
|17
|22,3
|22,3
|Екатеринбург
|20,7
|21,8
|22,4
|28,8
|30,6
|33,5
|Красноярск
|13,7
|15,3
|14,3
|18
|20,3
|20,1
|Новосибирск
|17,3
|17,4
|18,9
|23,8
|26,5
|28,8
|Омск
|13
|13,1
|11,4
|15,4
|21
|19,2
|Пермь
|14,6
|16,2
|16,2
|19,2
|23,3
|22,2
|Челябинск
|12
|12,4
|12,8
|17
|17,7
|18,8