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Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России

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Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб./мес.)Средняя ставка аренды двухкомнатной квартиры. (тыс. руб./мес.)
Городиюн.18Май.19июн.19июн.18Май.19июн.19
Москва32,234,534,943,847,749,9
Санкт-Петербург26,326,426,338,340,341,2
Нижний Новгород16,316,218,122,523,526
Казань1616,117,5222325,5
Самара15,815,315,220,219,419,8
Уфа15,714,314,621,619,619,8
Краснодар16,418,120,221,925,527,5
Волгоград13,814,114,918,922,322,4
Воронеж12,615,4161722,322,3
Екатеринбург20,721,822,428,830,633,5
Красноярск13,715,314,31820,320,1
Новосибирск17,317,418,923,826,528,8
Омск1313,111,415,42119,2
Пермь14,616,216,219,223,322,2
Челябинск1212,412,81717,718,8
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