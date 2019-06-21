В Краснодаре на стадии ремонта находятся 40 участков и дорог

На заседании проектной региональной группы с участием первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Андрея Коновалова, представителей ведомства, муниципальных образований и подрядных организаций обсуждалось выполнение задач в рамках дорожного нацпроекта в 3-х агломерациях края. Так, в Краснодарской агломерации ремонтные работы ведутся на 40 объектах. При этом на 4-х объектах (ул. Заполярная, ул. Головатого от Щорса до Передовой, ул. Ломоносова и ул. Рылеева) ремонт уже окончен.

На встрече Андрей Коновалов призвал коллег обратить внимание на соблюдение сроков выполнения работ и своевременность оплаты перед подрядными организациями.

«Нельзя забывать про культуру производства. Там, где необходимо, следует прокладывать через траншеи переходные мостики, устанавливать ограждения, убирать производственный мусор. Из этих моментов у людей складывается общее представление о нашей работе», - заявил замминистра.

Марат Бабаев