Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает о новом московском заведении и необычной атмосфере, которую смогли создать владельцы.

Новый бар Hydra — московское питейное заведение нового поколения, которое больше похоже на модный арт-объект или декорацию иммерсивного театра, чем на тривиальное публичное место для распития алкогольных напитков и приема пищи.

Сводчатые кирпичные чертоги, полумрак, золотое сияние стен и огромная квадратная барная стойка из индийского мрамора, пронзительный свет из цокольных окон — все это напоминает секретную лабораторию алхимика, потаенную сокровищницу горного короля и скромную келью схимника вместе взятые, и это не случайно.

За барной стойкой Hydra работают настоящие фанаты своего дела: шесть авторских коктейлей от Александра Литвинова (раньше он работал в Public Bar) — это целая поэма вкусов и ароматов, настоящая магия и подлинное вкусовое богатство. Бесцветный дайкири с ароматом груши, фиалкового цвета сухой мартини с тайским чаем, микс кашасы, вермута и тернового ликера, ароматизированный огурцом, с послевкусием арбуза — их надо пробовать вдумчиво и не торопясь, анализируя свои ощущения и переживания, как и положено в театре или на выставке.

Так что если ближайшим летним вечером вам просто захочется оторваться и забыться, то идите куда-нибудь в другое место, а если вдруг захочется порефлексировать и испытать свежие эмоции от коктейлей, а заодно и удачно поужинать в арабском стиле, то Hydra как раз подойдет.