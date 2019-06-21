Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о предложениях в разных ценовых сегментах и их доле на рынке.

В шаговой доступности от станций МЦК сегодня реализуется 25 проектов с общим объемом предложения около 461 тыс. кв. м. Средняя цена предложения в этих проектах составляет 285 тыс. руб./кв. м, при этом на квартиры приходится 75% от общего объема предложения, а 25% составляют апартаменты.

По данным аналитиков риэлтерской компании Est-a-Tet, существенная доля предложения в проектах, расположенных рядом со станциями МЦК, относится к сегменту жилья бизнес-класса — это 64% площадей. Второе место занимает комфорт-класс, на него приходится 20%, еще 13% площадей принадлежит премиальному сегменту. Есть и элитные проекты, расположенные в пределах пешей доступности от МЦК. Они находятся в престижном районе Хамовники, недалеко от станции «Лужники». Среди проектов есть как введенные в эксплуатацию объекты, их 23%, так и находящиеся на начальном этапе строительства, на их долю приходится 25%.

Что касается стоимости жилья вблизи станций МЦК, то, к примеру, рядом со станцией «Панфиловская» находится только один комплекс бизнес-класса, средний бюджет лота в котором составляет 26 млн руб. А у станции «Зорге» расположено три новостройки. Средние бюджеты в них варьируются от 9 до 16 млн руб. Недалеко от станции «Шелепиха» также есть несколько комплексов бизнес-класса, средняя стоимость в которых составляет около 20 млн руб. В непосредственной близости от станции «Деловой центр» находится четыре комплекса высоких сегментов. И средние бюджеты в них варьируются уже в пределах от 40 до 100 млн руб. Помимо этого, много новостроек зафиксировано рядом со станциями «ЗИЛ».