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На Ставрополье задержали торговца оружием

Жителя Лермонтова в Ставропольском крае подозревают в незаконной торговле оружием ч.1 ст.222, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Правоохранители установили, что подозреваемый незаконно хранит оружие и боеприпасы. В рамках оперативно-розыскного мероприятия полицейские приобрели у мужчины пистолет и патроны за 90 тыс. руб. Злоумышленника задержали с поличным. Экспертиза показала, что изъятые патроны являются боевыми, а пистолет пригоден для стрельбы.

Источник поставки оружия подозреваемому устанавливается.

Дарья Голякова


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