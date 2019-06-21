Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России. С предложением ввести санкции против РФ выступила группа демократов-центристов Blue Dog Democrats. Похожие законопроекты уже попадали в Конгресс, но на голосование их не выносили.

Как отмечают авторы инициативы, пакет законопроектов призван «наказать» Россию за вмешательство в американские выборы. Законопроект предусматривает не только новые санкции против РФ, но и ответственность за «вмешательство в выборы» по уже действующим законам. Кроме того, предлагается тщательнее следить за политической рекламой и на время голосования обязать все штаты перейти на бумажные бюллетени.

Ранее Сенат США единогласно поддержал законопроект «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий», предусматривающий введение санкций за вмешательство в выборы. По нему заподозренным в «ненадлежащем вмешательстве в выборы в США» не дадут американскую визу. Документ должны одобрить в Палате представителей, после чего он поступит на подпись президенту США.

О влиянии санкций — в материале “Ъ” «Американские санкции бьют по европейским компаниям».