Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат США единогласно поддержал законопроект «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий», предусматривающий введение санкций за вмешательство в выборы. Теперь законопроект должны одобрить в Палате представителей, после чего он поступит на подпись президенту США.

Как пишет The Hill, законопроект подразумевает запрет на выдачу американской визы гражданам, заподозренным в «ненадлежащем вмешательстве в выборы в США». «Ненадлежащее вмешательство» включает в себя нарушение законов о голосовании или финансировании избирательных кампаний, а также попытки вмешательства в выборы под руководством иностранного правительства.

«Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей, независимости и свободы, которыми дорожат все американцы. Запретив иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты... мы посылаем сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы»,— подчеркнул сенатор Линдси Грэм по итогам голосования.

О влиянии санкций — в материале “Ъ” «Американские санкции бьют по европейским компаниям».